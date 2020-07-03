Технологии для гипертоников: забота о сердце начинается со смартфона

За человеческую жизнь сердце совершает 2,5―3 млрд сокращений. Примерно 100 000 ударов в день. И оно никогда не останавливается, потому что вместе с кровью каждую минуту ко всем органам и тканям тела должны поступать кислород и питательные вещества. Здоровье и сила сердца во многом зависят от здоровья кровеносных сосудов.С годами стенки артерий могут становиться менее эластичными, из-за этого давление крови в них может увеличиваться.

Высокое артериальное давление ― один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, от которых в России погибает больше 800 тысяч человек в год ― это почти половина среди всех смертей от заболеваний. В Башкирии же в 2019 году смертность от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения составляла 19,1, при целевом показателе 18,9.

При том, что за последние несколько лет число смертей снизилось в 11 раз, вопросы профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний в республике остаются в приоритете. Ежегодно проводятся несколько профилактических акций, например, «Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан», которая позволила увеличить долю скрининговых исследований.

Разбираемся, чем современные технологии могут помочь в области профилактики Удаленное наблюдение за показателями артериального давления ― один из новых инструментов, который уже показал эффективность: в 22 регионах России в прошлом году завершился пилотный проект по мониторингу уровня давления у пациентов с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Пресс-служба российского Минздрава ﻿сообщила ﻿о результатах пилота: «Достигнут целевой уровень давления в 91% случаев, что почти вдвое выше, чем при обычной практике. Предотвращено 70% вызовов скорой помощи, 50% – госпитализации». Башкирия тоже принимала участие в этом пилотном проекте. Пациентам выдавались специальные тонометры, передававшие информацию лечащему врачу, и таким образом состояние пациентов было под профессиональным контролем. Как сообщили «Коммерсанту»﻿ в Минздраве республики: «Дистанционное мониторирование свидетельствует о 99,4-процентной эффективности (отсутствии обострений гипертонической болезни на момент контроля терапии)». Компания МТС недавно тоже представила новую Систему МТС 120/80﻿, разработанную﻿ для дистанционного мониторинга* показателей состояния пациентов с артериальной гипертонией. Предполагается, что система поможет упростить внедрение практики удаленного наблюдения.

Как работает? пациенту нужен только смартфон и тот тонометр, который уже есть у него дома, а ПО легко устанавливается на рабочий компьютер врача. Система состоит из приложения для пациентов МТС 120/80 (доступно для смартфонов на iOS и Android), созданного совместно с НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения РФ, и виртуального кабинета мониторинга для врачей. Внедрить систему можно в практику практически любого медучреждения: покупки дополнительного оборудования не требуется —В виртуальном кабинете мониторинга системы врачу не нужно записывать показатели в медицинские карты ― пациенты самостоятельно вносят данные об уровне артериального давления, пульса, об индексе массы тела и о принимаемой терапии, которые затем отображаются в системе. Специалист также получает информацию о регулярности всех проводимых пациентом замеров, о принимаемых препаратах и, в случае значительного отклонения от норм артериального давления, система уведомит об этом врача. Расчет рисков в МТС 120/80 основан на клинических рекомендациях Министерства здравоохранения по лечению артериальной гипертензии и актуальных медицинских знаниях о сердечно-сосудистых заболеваниях. Карты пациентов в виртуальном кабинете распределяются по степени артериальной гипертонии в соответствии с установленными Минздравом в клинических рекомендациях диапазонами. Таким образом врач может фокусироваться на работе с больными, которым сейчас требуется повышенное внимание. Система выстраивает из данных пациентов графики ― визуализация облегчает для специалиста процесс анализа.

Как мотивировать людей заботиться о своем сердце Российское кардиологическое общество в клинических рекомендациях ﻿ 2020 года подчеркивает ﻿, что людям с артериальной гипертонией очень важно самостоятельно контролировать уровень давления. В этом процессе нужна самодисциплина, и смартфон может помочь развить и поддерживать полезную привычку. Приложением МТС 120/80 бесплатно может пользоваться любой желающий. Оно спроектировано так, чтобы быть понятным и удобным для людей с разным опытом взаимодействия с гаджетами. Само приложение ничего не измеряет ― точность замера играет ключевую роль, поэтому всегда стоит использовать сертифицированный тонометр. Измерив, ввести значения верхнего и нижнего давления, а также пульс в приложение можно за считанные секунды любым из трех способов: вручную;

сфотографировать экран электронного тонометра, — в этом случае приложение распознает цифры и поможет занести их в форму;

голосом, нажав значок с микрофоном и продиктовав значения, например, «сто тридцать пять на девяносто шесть» — в соответствующих полях появятся цифры «135» и «96». Если в показателях станет заметно отклонение от норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя. Если в показателях станет заметно отклонение от норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя. Приложение наглядно отражает в виде графиков и диаграмм внесенные данные, а значит сам пользователь видит объективную картину своего состояния. Индивидуально настраиваемая система напоминаний поможет не забыть вовремя принять лекарство и измерить давление. На российском рынке мало решений, которыми было бы удобно пользоваться и врачам, и пациентам. Система МТС 120/80 с помощью комплекса современных технологий поможет россиянам выработать полезную привычку уделять больше внимания здоровью сердца.

«Система МТС 120/80» не является медицинским изделием.

Система предназначена, при наличии предусмотренного законом согласия пользователя, для мониторинга за вносимыми Пользователями — пациентами, входящими в диспансерные группы, в мобильное приложение МТС «120/80» показателями артериального давления, в режиме онлайн и оперативного оповещения лечащих врачей о превышении норм этих показателей.

*Мониторинг показателей, упоминаемый по тексту выше, означает наблюдение за этими показателями.