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02.07.20: всего с COVID-19 - 5450, за сутки - 45, выздоровели - 3144. Пневмонии: всего - 10298, за сутки - 38
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В Башкирии растет число больных пневмонией

ОБЩЕСТВО

В Башкирии растет число больных внебольничной пневмонией. За сутки их стало больше на 156 человек. Все они обследованы на COVID-19, подчеркнули в региональном Минздраве.

И, наоборот, выписаны из стационаров республики за последние сутки 73 человека.

Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии, добавили в Минздраве.

Как сообщал «Башинформ», в первом квартале этого года в Башкирии зарегистрировано 2 129 случаев пневмонии против 3 631 случая за январь-март 2019-го.

Галина Бахшиева
Теги: внебольничная пневмония
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