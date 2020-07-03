В Башкирии растет число больных пневмонией

В Башкирии растет число больных внебольничной пневмонией. За сутки их стало больше на 156 человек. Все они обследованы на COVID-19, подчеркнули в региональном Минздраве.

И, наоборот, выписаны из стационаров республики за последние сутки 73 человека.

Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии, добавили в Минздраве.

Как сообщал «Башинформ», в первом квартале этого года в Башкирии зарегистрировано 2 129 случаев пневмонии против 3 631 случая за январь-март 2019-го.