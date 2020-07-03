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Тимербулат Каримов рассказал, какие места Уфы интересны и туристам, и инвесторам

ОБЩЕСТВО

О будущем Уфы как уникального города, который должен сохранить и передать следующим поколениям дух великих башкирских писателей и художников, рассказал в интервью «РБК Уфа» председатель Совета Плёсского городского поселения, внук народного поэта Башкортостана Мустая Карима Тимербулат Каримов. Он назвал те места Уфы, которые могут быть интересны инвесторам и туристам.

«Улица Октябрьской революции, а также улица Гоголя — это, пожалуй, единственные две улицы, оставшиеся в нашем городе, которые заслуживают пристального, а главное комплексного и системного внимания с точки зрения сохранения культурного наследия, — говорит Тимербулат Каримов. — Не секрет, что за последние несколько лет Уфа потеряла выдающиеся творения зодчества — красивейшие деревянные дома в центре города, комбинированные деревянно-каменные дома, купеческие, мещанские, аристократические. Уфа была удивительным городом! Об этом свидетельствуют произведения великой русской литературы, об этом свидетельствуют старые фотографии, открытки, картины, и, конечно, очень хочется, чтобы в Уфе оставались те места, которые «шагнули» из этих произведений».

Тимербулат Каримов отметил, что знает много действующих активных пассионарных предпринимателей, которые готовы взять на себя абсолютно неблагодарную, с точки зрения экономики, ношу — инвестировать в воссоздание исторического облика Уфы.

«Если говорить о туристах как таковых, то, конечно, такие концепции, как будущая историческая улица Большая Казанская — ныне улица Октябрьской революции, улица Гоголя, такие замечательные проекты, как Арт-квадрат — это и есть причины, почему отдельные думающие туристы захотят приехать в Уфу. Если всё будет увязано с богатейшим культурным, музейным элементом, который в Уфе замечательно произнесен, — мне кажется, что мы обречены на успех».

ИА «Башинформ»
Теги: урбанистика
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