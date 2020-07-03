Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии за неуплату алиментов отправится в колонию строгого режима Фото: Олег Яровиков

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики рассмотрела апелляцию прокуратуры в отношении 31-летнего жителя Кугарчинского района, осужденного по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, ранее Кугарчинским межрайонным судом он был осужден к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.﻿

По материалам дела, мужчина не платил алименты за двоих детей и с 2016 года задолжал им полмиллиона рублей. За неуплату алиментов он привлекался к административной ответственности, а также был неоднократно судим за побои, грабежи и кражи. Затем районный суд осудил его за неуплату алиментов по уголовной статье.

Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке в Верховном суде. Судья согласился с требованиями прокурора и изменил приговор на полгода исправительной колонии строгого режима.