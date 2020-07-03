Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.51 ↑

EUR 79.51 ↓

3 июля Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
02.07.20: всего с COVID-19 - 5450, за сутки - 45, выздоровели - 3144. Пневмонии: всего - 10298, за сутки - 38
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии за неуплату алиментов отправится в колонию строгого режима

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Житель Башкирии за неуплату алиментов отправится в колонию строгого режима Фото: Олег Яровиков

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики рассмотрела апелляцию прокуратуры в отношении 31-летнего жителя Кугарчинского района, осужденного по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, ранее Кугарчинским межрайонным судом он был осужден к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.﻿

По материалам дела, мужчина не платил алименты за двоих детей и с 2016 года задолжал им полмиллиона рублей. За неуплату алиментов он привлекался к административной ответственности, а также был неоднократно судим за побои, грабежи и кражи. Затем районный суд осудил его за неуплату алиментов по уголовной статье.

Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке в Верховном суде. Судья согласился с требованиями прокурора и изменил приговор на полгода исправительной колонии строгого режима.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 88,68% жителей проголосовали за поправки в Конституцию РФ - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии Башкирии озвучили новые данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. По данным председателя ЦИК респу
Коронавирус в Башкирии: Много выздоровевших, но мало доноров; уроки COVID-19
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Борьба с COVID-19: что произошло
Из роддома РКБ им. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню
Из родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню. Девочки появились на свет 4 июня, однако им понадобилось наблюде
В Башкирии из-за столкновения «Honda CR-V» и «Lada Granta» пострадали четыре человека
1 июля на 14 километре дороги Бирск - Дюртюли в Бирском районе произошло ДТП. В аварии пострадали четыре человека: столкнулись «Honda CR-V» под управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть