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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетил УГАТУ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В рамках визита в Уфу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетил Уфимский государственный авиационный технический университет. Ранее в Конгресс-холле «Торатау» состоялась встреча главы ведомства с ректорами вузов и руководителями научных учреждений республики.

Темой заседания стало обсуждение исследовательской повестки Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) РБ, в состав которого входят шесть университетов, академические структуры и ведущие предприятия региона.

Отметим, что УГАТУ принимает самое активное участие в создании НОЦ мирового уровня. В своем выступлении врио ректора Сергей Новиков рассказал о путях трансформации УГАТУ в центр компетенций в области интеллектуальных силовых установок и агрегатов летательных аппаратов.

«Необходимость трансформации университета осознана нами давно. Ее вектором определена цель мирового лидерства в этом направлении», — заявил руководитель вуза.

Сергей Новиков презентовал основные этапы трансформации вуза: обучение в ИЦ «Сколково» и создание ситуационно-аналитического центра УГАТУ; открытие новой образовательной школы «Электротехника и управление в транспортных системах»; мультиплицирование апробированной модели в образовании на всё университетское пространство; организация междисциплинарных проектных групп для решения комплексных научно-технических задач и Центра компетенций в области интеллектуальных силовых установок и агрегатов летательных аппаратов.

Активный обмен мнениями продолжился в стенах УГАТУ. Вначале состоялась экскурсия, в ходе которой руководитель вуза Сергей Новиков ознакомил гостя с историей университета, рассказал о сегодняшнем дне и перспективах развития.

Внимание министра привлекли стенд, иллюстрирующий электрический самолет с гибридной силовой установкой, и болид, созданный молодыми изобретателями СКБ «Формула студент».

В лаборатории конструкции авиационных двигателей Валерий Фальков стал свидетелем защиты выпускной квалификационной работы, проходящей в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей топ-менеджмента ПАО «ОДК-УМПО».

Здесь же руководитель вуза Сергей Новиков кратко презентовал экспозицию музея авиационных двигателей, который является частью лаборатории. Как известно, таких музеев в России всего два (второй – в Самаре).

Предметом особой гордости музея является двигатель под номером 001, созданный в УМПО для сверхзвукового истребителя Су-27 и подаренный вузу. Конечно, врио ректора показал его высокому гостю и рассказал историю его создания.

Далее состоялась встреча министра с молодыми учеными вузов и научных центров республики. Молодежный актив будущего НОЦ представил руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

В дружеской, непринужденной обстановке состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам внедрения новых идей в производство. Преодолеть трудности невозможно без решения кадрового вопроса. «Как сделать сектор науки привлекательным для молодежи?» – начал разговор Валерий Фальков.

По мнению министра, интеллектуальным магнитом должны служить малые инновационные предприятия, где формируются команды и апробируются проекты. Обсудить проблемы их создания и взаимодействия с крупными корпорациями руководитель министерства предложил на встрече в Москве.

Затем молодые исследователи продемонстрировали руководителю ведомства свои инновационные разработки.

Завершающим этапом пребывания в авиационном университете стало совещание министра с директорами институтов Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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