В Башкирии лучшим журналистам вручили награды от «Единой России»
Фото: Олег Яровиков
В Уфе наградили победителей конкурса журналистов республиканских СМИ на лучшее освещение деятельности Регионального отделения партии «Единая Россия» в 2019 году.
Дипломы и подарки вручали секретарь Башкортостанского отделения партии, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель исполкома Башкирского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Спикер парламента поблагодарил журналистов за объективность и профессионализм, от которых зависит эффективность взаимодействия власти и общества.
«Мы, как ведущая политическая партия, меньше всего заинтересованы в преференциях позитивного толка, мы нуждаемся в объективной оценке того, что делается в нашей партийной организации. Спасибо за ту объективность которая исходит от вас, что благодаря вашей работе информация подается оперативно и достоверно», — обратился к журналистам Константин Толкачев.
«Хочу поблагодарить журналистов, которые работают профессионально и удерживаются от соблазнов хайповать на каких-то негативных темах, – отметил руководитель Агентства печати и СМИ РБ Максим Ульчев. Спасибо, что вы считаете своим принципом объективную подачу информации».Всего на конкурс поступили работы от 60 журналистов, коллективов изданий со всей республики. Победители определены по 5 номинациям: «Сетевые издания», «Печатные издания», «Радио и Телевидение», «Блогосфера», «Молодой журналист».
Первые места среди электронных СМИ получили журналисты информационного агентства «Башинформ» — специальные корреспонденты Азат Гиззатуллин, Гульфия Акулова, обозреватель Лейла Аралбаева, руководитель отдела спецпроектов Станислав Шахов.
Победители конкурса получили памятные дипломы, сувениры и подарочные сертификаты.