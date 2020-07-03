В Башкирии лучшим журналистам вручили награды от «Единой России»

Всего на конкурс поступили работы от 60 журналистов, коллективов изданий со всей республики. Победители определены по 5 номинациям: «Сетевые издания», «Печатные издания», «Радио и Телевидение», «Блогосфера», «Молодой журналист».

Спикер парламента поблагодарил журналистов за объективность и профессионализм, от которых зависит эффективность взаимодействия власти и общества.

В Уфе наградили победителей конкурса журналистов республиканских СМИ на лучшее освещение деятельности Регионального отделения партии «Единая Россия» в 2019 году.

ИА «Башинформ»

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