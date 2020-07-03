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В Башкирии лучшим журналистам вручили награды от «Единой России»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе наградили победителей конкурса журналистов республиканских СМИ на лучшее освещение деятельности Регионального отделения партии «Единая Россия» в 2019 году.

Дипломы и подарки вручали секретарь Башкортостанского отделения партии, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель исполкома Башкирского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Спикер парламента поблагодарил журналистов за объективность и профессионализм, от которых зависит эффективность взаимодействия власти и общества.

﻿«Мы, как ведущая политическая партия, меньше всего заинтересованы в преференциях позитивного толка, мы нуждаемся в объективной оценке того, что делается в нашей партийной организации. Спасибо за ту объективность которая исходит от вас, что благодаря вашей работе информация подается оперативно и достоверно», — обратился к журналистам Константин Толкачев.
﻿«Хочу поблагодарить журналистов, которые работают профессионально и удерживаются от соблазнов хайповать на каких-то негативных темах, – отметил руководитель Агентства печати и СМИ РБ Максим Ульчев. Спасибо, что вы считаете своим принципом объективную подачу информации».
Всего на конкурс поступили работы от 60 журналистов, коллективов изданий со всей республики. Победители определены по 5 номинациям: «Сетевые издания», «Печатные издания», «Радио и Телевидение», «Блогосфера», «Молодой журналист».

Первые места среди электронных СМИ получили журналисты информационного агентства «Башинформ» — специальные корреспонденты Азат Гиззатуллин, Гульфия Акулова, обозреватель Лейла Аралбаева, руководитель отдела спецпроектов Станислав Шахов.

Победители конкурса получили памятные дипломы, сувениры и подарочные сертификаты.

ИА «Башинформ»
Теги: награждения
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