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Коронавирус в Башкирии: Новые случаи; в РКБ нашли нарушения; выплаты врачам частных клиник

ОБЩЕСТВО

В Башкирии утвердили порядок выплат медикам частных больниц, работающим с COVID-19.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новые случаи заражения. На 2 июля в Башкирии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 5 450. За сутки COVID-19 в регионе заболели еще 45 человек, сообщил «Башинформ». С начала эпидемии выздоровели 3 144 инфицированных, за последние сутки – 40 человек. Сейчас на лечении находятся 2 288 больных. Количество умерших от коронавируса в республике остается неизменным несколько недель и составляет 18 человек.

Жителей Башкирии бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу. Об этом 2 июля на брифинге заявила главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак. «В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Минздравом определяется контингент людей, подлежащих обследованию, для изучения и дальнейших прогнозов работы по борьбе с коронавирусом. Готовится соглашение между организациями по проведению этих исследований на бюджетной основе. То есть мы сейчас ждем этих распоряжений из служб, и будем изучать популяционный иммунитет на территории Башкирии», — сообщила она.

Как пояснила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова, популяционный иммунитет — это доля лиц, у которых имеется иммунитет в виде антител иммуноглобулинов класса G. «Это антитела, которые были приобретены в ходе заболевания либо бессимптомно перенесенной инфекции. Это исследование будет касаться разных возрастных категорий, в основном трудоспособного населения и детей», — добавила Кононова.

Что положено медикам частных больниц, работающим с COVID-19. Правительство Башкирии утвердило порядок выплаты субсидий из федерального бюджета медикам – сотрудникам частных организаций, работающим с COVID-19. Субсидии будут выплачиваться пропорционально фактически отработанному времени из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку: в поликлиниках врачам – 80%, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%; в стационарах врачам – 100%; среднему медперсоналу – 50%; младшему – 30%. По данным «Башинформа», на выплаты медикам, работающим с COVID-19, и сотрудникам медучреждений из федерального бюджета выделено 739,8 млн рублей. За май этого года выплаты получили 8 222 медработника, за июнь — 6 910 человек.

В РКБ им. Куватова нашли нарушения. Тем временем прокуратура Башкирии проверила Республиканскую клиническую больницу им. Куватова и выяснила, что в условиях коронавируса, когда нужно было принять дополнительные меры по снижению рисков распространения заболевания, в этой больнице не соблюдались санэпидтребования, не были приняты меры к обеспечению медперсонала СИЗами. При выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами COVID-19 руководство клиники не обеспечило незамедлительный отбор биоматериалов пациентов и не выполнило мероприятия, чтобы инфекция не распространялась дальше.

«В республике отсутствовало нормативно-правовое регулирование проведения противоэпидемических мероприятий по мониторингу эпидемиологической безопасности в медорганизациях, не разработаны требования к организации эпидемиологической службы в медицинских организациях и ведомственного контроля по вопросам охраны труда», — сообщила о результатах проверки прокуратура РБ.

В итоге к строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники РКБ и Минздрава. Главврач клиники Эльза Сыртланова уволена по собственному желанию до завершения проверки. Также прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по РКБ и отправила материалы на дополнительную проверку. Как сообщал «Башинформ», ситуацию с заражением COVID-19 врачей и пациентов в РКБ, где в апреле более 1 200 человек оказались на карантине, взяла на контроль Генпрокуратура РФ.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, медики, выплаты, РКБ имени Куватова, Прокуратура РБ, COVID-19
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