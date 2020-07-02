С марта пневмонией в Башкирии заболели более 10 тысяч человек

С 15 марта внебольничной пневмонией в Башкирии заболели почти 10,3 тысячи человек, констатировали в республиканском Минздраве.

За минувшие сутки в регионе выявлено 38 случаев внебольничной пневмонии, выписаны из больниц — 27 человек.

Сутками ранее с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализировали 177 человек. И, наоборот, выписали из больниц с выздоровлением 102 человека.

Как сообщал ранее «Башинформ», в первом квартале этого года в Башкирии было зарегистрировано 2129 случаев пневмонии против 3631 случая за январь-март 2019-го.

А в 2018 году внебольничной пневмонией в регионе заболели за весь год свыше 23 тысяч человек.