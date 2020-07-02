В Башкирии рассказали о ходе общественного наблюдения за Общероссийским голосованием

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

2 июля в Уфе на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказали об итогах наблюдения за ходом Общероссийского голосования и о легитимности процедуры голосования.

По данным ЦИК Башкирии, семь дней на УИКах за ходом голосования наблюдение вели 49 676 общественных наблюдателя. Из этого числа представители региональных отделений политических партий составили 30%, представители некоммерческих организаций – около 5%, около 65% выдвинулись в общественные наблюдатели самостоятельно.

С 25 июня по 1 июля для общественных наблюдателей была организована «Горячая линия» Общественной палаты РБ. Всего было принято 15 звонков.

Одновременно работал колл-центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с соблюдением законодательства в период досрочного голосования и в день общероссийского голосования. За семь дней сюда поступило 114 обращений. Наиболее популярные запросы — просьба указать координаты нахождения УИКа, передать в УИК информацию о желании проголосовать на дому, разъяснить порядок и сроки открепления от УИК, возможности досрочного и онлайн голосования.

1 июля, в день голосования параллельно с работой колл-центра функционировал Ситуационный центр Общественной палаты региона. Его задачей было взаимодействие с наблюдателями и Ситуационным центром Общественной палаты РФ. В центре работали члены временной группы ОП РБ по мониторингу реализации избирательных прав граждан и члены мобильной группы ОП РБ по оперативному реагированию и проверке информации о правонарушениях на избирательных участках. В течение дня, 1 июля, они посетили 29 УИКов, существенных недостатков и замечаний выявлено не было.

Наблюдатели интересовались условиями направления наблюдателей на избирательные участки, графиками работы участковых избирательных комиссий.

﻿«Поступали замечания по несоблюдению санитарных норм при работе участковых комиссий (отсутствие разовой ручки и т.д.), были обращения по поводу определения избирательного участка по адресу регистрации, о желании проголосовать по временной прописке в день голосования», — сообщила юрисконсульт ОП РБ Амина Ханнанова.

﻿«Серьезных организационных сбоев в ходе голосования не зафиксировано. В ходе голосования отмечались отдельные недочеты в организации работы комиссий, в том числе при организации выездного и надомного голосования. Имели место попытки организации ложных сообщений о якобы имевших место нарушениях. В частности, поступали сигналы о том, что закончились средства индивидуальной защиты на участках в Советском районе Уфы. Общественные наблюдатели сразу же прислали нам фото, подтверждающие, что это неправда», — сказала Ольга Панчихина.

Невзирая на организационные сложности, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологических мер, Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации прошло в штатном режиме, добавила председатель Общественной палаты РБ:

﻿«В целом, могу сказать, что отдельные проблемы и недостатки не подвергают сомнению легитимность проведенного голосования и достоверность его результатов».

Голосование по поправкам в Конституцию страны прошло и в следственных изоляторах республики. Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин, свою волю выразили 599 арестованных граждан. Один отказался. За данным процессом общественное наблюдение провели члены региональной общественной наблюдательной комиссии.