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Павел Качкаев об итогах голосования по поправкам к Конституции: «Уфа меня порадовала»

ПОЛИТИКА

По предварительным данным ЦИК Башкирии, на 9 часов утра 2 июля почти 90% избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ. При этом явка жителей республики, включенных в число участников голосования, достигла почти 91%.

«На мой взгляд, это не такая заоблачная цифра, — прокомментировал итоги голосования депутат Госдумы России Павел Качкаев. — В предыдущие годы на выборах явка была не намного ниже, на уровне 85-88%. А вот Уфа меня порадовала, явка почти 87%. Даже на выборах президента и главы республики Уфа работала на уровне 70-75%. Я думаю, это следствие большого обсуждения поправок к Конституции в СМИ. И второй момент, с чем я это связываю, работа выездных пунктов голосования, возможность проголосовать на дому, на предприятиях. Это, в принципе, то, что было у нас 20-25 лет назад. Здесь даже те граждане, которые в силу разных обстоятельств не могли посетить избирательный участок, на этот раз получили возможность изъявить свою позицию и воспользовались своим конституционным правом избирателя».

По поводу распределения голосов «за» и «против» (по данным ЦИК РБ 88,68% — «за» и 10,6% — «против» — прим. ред.) депутат отмечает, что примерно такой расклад сохраняется по нашему региону в течение нескольких избирательных кампаний.

«Есть люди, которые вообще ничего не приемлют в стране и все видят только в черном цвете, это примерно 10-15%, которые выступают против всего. Эти люди никуда не делись», — объясняет парламентарий.

Павел Качкаев считает, что выборы в регионе были организованы достойно.

«В целом я доволен итогами и тем, что жители нашей республики понимают необходимость поправок. Изменений в нашей политической и реальной жизни очень много. И основной закон нашей страны должен отражать эту сегодняшнюю действительность», — поделился он.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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