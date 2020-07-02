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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Лида Исаргакова о голосовании по поправкам в Конституцию: «Жителям Башкирии не все равно»

ПОЛИТИКА
Фото: ОП РБ

Фото: ОП РБ

Общественная палата Башкирии с 25 июня по 1 июля вела наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию России. По словам председателя комиссии Общественной палаты республики по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Лиды Исаргаковой, гражданам была предложена возможность выразить свою позицию в любом месте и в удобное для него время. Были созданы условия и по обеспечению безопасности: санобработка, замер температуры тела, антибактериальные коврики, разовые маски, ручки.

«В основной день голосования посетили пять участков, где в очередной раз убедились в высоком уровне организации и проведения процедуры голосования: на УИКах была рабочая доброжелательная атмосфера, работали волонтёры, общественные наблюдатели, организована торговля и социальная ярмарка. К примеру, на участке 102, расположенном в здании школы №45, организовали работа выездной медлаборатории: жители участки могли пройти экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, холестерина, ЭКГ и проконсультироваться у терапевта», — отметила представитель республиканской Общественной палаты.

По ее мнению, продолжительность периода голосования обоснована: свою позицию выразить можно было до и после работы, при этом отсутствовало скопление людей, очереди.

«Работа в колл-центре показала, что с населением проведена достаточная информационно-разъяснительная работа через СМИ и общественные организации. Большинство вопросов можно отнести к получению справочной информации: к какому участку закреплён, по какому адресу можно проголосовать, как быть с временной регистрацией. Очевидно и отсутствие серьёзных жалоб, конфликтных ситуаций в основной день голосования. Предварительные результаты показали и доказали, что жителям нашей республики не все равно», — сказала Лида Исаргакова.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Башкирии озвучили предварительные данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. По словам председателя ЦИК республики Илоны Макаренко, на 9 часов утра 2 июля в голосовании приняли участие 2 млн 763 жителя региона, что составляет 90,83%. Явка избирателей по городам в среднем составила 88,28%, по районам – 93,73%. В столице республики активность составила 86,85%.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, ОП РБ, Конституция
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