Семья Людмилы Терновой выразила благодарность всем, кто пришел с ней проститься

На прошлой неделе скоропостижно в молодом возрасте ушла из жизни﻿ журналист, работник Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Людмила Терновая. Семья покойной обратилась со словами благодарности ко всем, кто пришел с ней проститься.

«Мы много раз слышали отзывы о том, какой она замечательный человек, великолепный профессионал, чуткий и отзывчивый друг. Наверное, если бы было иначе, вряд ли такое огромное количество людей, многих из которых мы раньше никогда не видели, пришло в наш дом проститься с ней. Но для нас она всё равно была кем-то большим, чем для большинства окружающих. Ведь это наша любимая жена, мама, племянница. Мы не можем примириться с тем, что её нет, не можем думать о ней в прошедшем времени.

Мы искренне благодарны всем тем людям, которые пришли проводить Люду в последний путь, её многочисленным коллегам, друзьям и знакомым, всем тем, кто поддержал нашу семью в трудную минуту, оказал помощь в организации ритуальных мероприятий, просто пришёл проститься. Спасибо вам за добрые слова, участие, искренние соболезнования». Муж Алексей, сыновья Данил и Ярослав, тетя Лена.