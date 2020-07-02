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2 июля - 18 лет со дня авиакатастрофы над Боденским озером

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

2 июля - 18 лет со дня авиакатастрофы над Боденским озером Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня исполнилось ровно 18 лет со дня авиакатастрофы над Боденским озером. Страшная трагедия произошла в ночь на 2 июля 2002 года. Авиакатастрофа унесла 71 жизнь, в числе погибших были дети из Башкирии — 52 одаренных школьника летели на отдых в Испанию. Эта поездка была организована Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, как поощрение за хорошую учебу и достижения в различных конкурсах и соревнованиях.

В 01.35 по московскому времени (23.35 по местному) в воздухе столкнулись самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757».

Основной причиной катастрофы следствие назвало ошибку диспетчерской службы швейцарской компании «Скайгайд». От сильного удара при столкновении в ночном небе над Германией «Ту-154» развалился в воздухе на несколько частей, которые упали в окрестностях немецкого города Юберлинген.

На месте авиакатастрофы близ города Юберлинген установлен памятник «Die zerrissene Perlenkette» («Разорванная жемчужная нить»). В ноябре 2017 года родные и близкие погибших детей и взрослых собрались на месте трагедии и высадили там в память о них кедровую рощу.

Вероника Нигматуллина
Теги: авиакатастрофа
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