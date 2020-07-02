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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Привычные ярмарки могли повлиять на активность избирателей в Башкирии: мнение

ПОЛИТИКА

Маркетинговые приёмы на избирательных участках Башкирии, такие как яйца по рублю, послабление противоэпидемических мероприятий и другие применённые в республике административные рычаги повышения электоральной явки, могли повлиять на общую активность избирателей, считает журналист, радиоведущая Лилия Клюковская.

«Привычные мероприятия, называемые в народе ярмарками, как один из рычагов привлечения к избирательным урнам с корзинками в руках, возможно, и увеличили число дошедших до УИКа граждан. Городской житель с удовольствием приобретал сельхозпродукты. Селяне, конечно, за яйцами не пошли. Послабление так и не объявленного властями карантина, возможно, сказалось на числе избирателей, но и заставить всех вернуться с дачных участков не смогло. Тем не менее, активность налицо. И эти выборы — тот случай выявить, как голосовали, а не сколько», — сказала Клюковская.

ИА «Башинформ»
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