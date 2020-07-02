Фото: Олег Яровиков В Башкирии более 8 тысяч человек пострадали от присасывания клещей Фото: Олег Яровиков

8 100 жителей Башкирии стали жертвами присасывания клещей. В том числе 3 111 детей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. По сравнению с прошлым годом количество обратившихся выросло. В 2019 году по состоянию на 30 июня с клещами в Центр гигиены и эпидемиологии РБ с клещами пришли 7 189 человек.

Специалисты также опубликовали данные обработки территорий. Специальными растворами обработали 3346,1 га в том числе на территории Уфы — 921,3 га.

«При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. Противоклещевые мероприятия с осуществлением контроля качества и эффективности проведены на площади 1258,1 га», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно указу главы Башкирии, летние и пришкольные лагеря начнут свою работу 15 июля. Активная фаза подготовки стартует 8 июля.