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В Башкирии более 8 тысяч человек пострадали от присасывания клещей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 8 тысяч человек пострадали от присасывания клещей Фото: Олег Яровиков

8 100 жителей Башкирии стали жертвами присасывания клещей. В том числе 3 111 детей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. По сравнению с прошлым годом количество обратившихся выросло. В 2019 году по состоянию на 30 июня с клещами в Центр гигиены и эпидемиологии РБ с клещами пришли 7 189 человек.

Специалисты также опубликовали данные обработки территорий. Специальными растворами обработали 3346,1 га в том числе на территории Уфы — 921,3 га.

«При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. Противоклещевые мероприятия с осуществлением контроля качества и эффективности проведены на площади 1258,1 га», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно указу главы Башкирии, летние и пришкольные лагеря начнут свою работу 15 июля. Активная фаза подготовки стартует 8 июля.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор, клещи
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