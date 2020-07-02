Фото: ИА «Башинформ» Прокуратура Башкирии сообщила о результатах проверки РКБ по ситуации с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Башкирии на основании публикаций в СМИ с привлечением специалистов контролирующих органов проверила Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова. По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, в условиях, когда из-за коронавируса нужно было принять дополнительные меры по снижению рисков распространения заболевания, в больнице не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, не были приняты меры к надлежащему обеспечению медперсонала СИЗами.

При выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами, не исключающими COVID-19, руководство больницы не обеспечило незамедлительный отбор биоматериалов пациентов и не выполнило санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы инфекция не распространялась дальше. Система экстренного извещения Республиканского центра дезинфекции о случаях инфекционных заболеваний, рост которых отмечался с февраля 2020 года, не была отлажена. Прокуратура выявила факты расхождения данных о случаях внебольничных пневмоний.

«В республике отсутствовало нормативно-правовое регулирование проведения противоэпидемических мероприятий по мониторингу эпидемиологической безопасности в медорганизациях, не разработаны требования к организации эпидемиологической службы в медицинских организациях и ведомственного контроля по вопросам охраны труда. Руководство РКБ не контролировало надлежащее применение персоналом выделенных средств индивидуальной защиты, в том числе при входе в отделения, где находились пациенты с положительными результатами на коронавирус», — сообщили о результатах проверки в прокуратуре РБ.

В итоге надзорное ведомство внесло в адрес Минздрава РБ представление: к строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники РКБ и министерства. Главный врач клиники уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки.

По результатам доследственной проверки следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела, но прокуратура Башкирии отменила его — материалы направлены на дополнительную проверку.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.