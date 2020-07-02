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В Башкирии предложоли проводить День плавания

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии предложоли проводить День плавания Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

День плавания поможет снизить количество несчастных случаев на воде. Такое мнение высказала депутат Госсобрания Башкортостана Оксана Савченко на заседании общественного совета регионального проекта «Доступный спорт» партии «Единая Россия». Новый партийный проект, запущенный неделю назад, уже начинает формировать планы работы.

Координатор проекта Ольга Семак предложила проведение Республиканского спортивного фестиваля. По ее словам, мероприятие хотелось бы провести осенью текущего года, но только если позволит эпидемиологическая обстановка. При негативных прогнозах фестиваль будет перенесен на более поздние сроки.

Оксана Савченко отметила, что с наступлением летнего сезона в средствах массовой информации постоянно появляются сообщения о погибших на воде. Для того, чтобы снизить цифры этой статистики, по ее мнению, необходимо повсеместно обучать и детей и взрослых правильному поведению в водоемах. Республиканский День плавания должен помочь в решении этой задачи.

«Это именно массовый спорт, а не спортивное плавание. Мы будем в игровой форме объяснять людям, как держаться на воде. Через развлекательные программы и детям, и взрослым будет легче запомнить, как вести себя в той или иной ситуации, как оказать помощь тонущему и так далее», — сказала Оксана Савченко.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия, спорт
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