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В Башкирии на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят более 860 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят более 860 млн рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии, благодаря реализации регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, запланировано переоснастить сразу несколько крупных больниц.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, в числе получателей современного медицинского оборудования — ГКБ №21 Уфы, городская больница №1 в Октябрьском, а также сибайская и нефтекамская городские больницы.

Всего на средства федерального бюджета будет закуплено 13 единиц медоборудования. Шесть из них — высокотехнологичное, включая аппараты МРТ, КТ и ангиографы.

На данный момент заключено шесть контрактов на поставку 10 единиц оборудования. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета планируется приобрести 187 единиц реабилитационного оборудования.

Всего на реализацию регионального проекта, направленного на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из федерального и республиканского бюджетов выделено в этом году около 861,7 млн рублей. Из них почти 670 млн рублей — федеральные средства.

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Как заявила агентству «Башинформ» главный врач Республиканского кардиодиспансера Ирина Николаева, работа кардиологической службы в Башкирии, несмотря на сложности в условиях пандемии, продолжается в полном объеме.

«В республике созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, — подчеркнула она — Значительно укрепилась материальная база. Это позволило повысить качество кардиологической помощи даже в самых отдаленных районах Башкирии. Внедрены новые методы хирургического лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Произошли изменения в лекарственном обеспечении больных — сегодня бесплатно получают необходимые препараты те, кто перенес инфаркт и инсульт в течение первого года».
Собеседник агентства подчеркнула, что в республике продолжается строительство нового кардиохирургического корпуса.

«Важно, что строительство нового кардиохирургического корпуса не остановилось ни на один день. Это даст новый стимул для развития не только кардиослужбы, но и в целом здравоохранения Башкирии», — добавила Ирина Николаева.

Галина Бахшиева
Теги: здравоохранение, сердечно-сосудистые заболевания
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