Три детских сада Уфы получат федеральный грант на общую сумму 2,6 млн рублей

Средства будут направлены на создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Основная цель в работе консультационных центров — оказание методической, психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям.

Победителями конкурсного отбора стали 49 детских садов со всей страны, среди которых три детских сада г. Уфы. Победителями конкурса стали Башкирский детский сад № 51, Детский сад № 209, Детский сад № 225.

Дошкольные образовательные организации Республики Башкортостан выиграли грант из федерального бюджета. Общая сумма, которая поступит в детские сады, составит 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства образования РБ.

ИА «Башинформ»

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