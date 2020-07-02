Ростислав Мурзагулов: «В Башкирии живут политически зрелые люди»
Высокая явка и доля поддержки на голосовании по поправкам в Конституцию РФ – результат политической зрелости жителей Башкирии, считает член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов.
«Башкирия проголосовала так потому, что у нас живут очень разбирающиеся в политике люди. Они понимают, что любое голосование – штука важная. А по Конституции – тем более. И они понимали, что если мы дадим высокую явку и убедительный результат – Башкирия станет сильнее. К нам будут относиться еще уважительнее. Нам будут больше доверять. А значит – никакие ветра нам ничего плохого никогда не надуют. Поэтому давайте все вместе порадуемся вот этой политической зрелости наших людей. Когда-нибудь это поймут даже те, кто пока не зрелые и стенают на фейсбуках», — сказал он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии 88,68% жителей проголосовали за поправки в Конституцию РФ - ЦИК
Ростислав Мурзагулов: «В Башкирии живут политически зрелые люди»
В Башкирии сообщили о вбросе двух бюллетеней: в возбуждении дела отказано
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи