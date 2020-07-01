ЦИК Башкирии: В Советском районе Уфы есть несколько участков с традиционно низкой явкой

В СМИ Башкирии появилась информация о явке на конкретных избирательных участках Уфы. В частности «Коммерсант-Уфа» сообщает со ссылкой на ЦИК республики о том, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15 часов составила 83,06%.

«Самая высокая явка — 100% — зафиксирована на избирательных участках №424 в Советском районе, №31 в Демском районе, №96 и 99 в Калининском районе, №160, 161, 165, 166, 167, 168 в Кировском районе, №291 в Октябрьском районе, №424 в Советском районе и №355 в Орджоникидзевском районе Уфы. Самая низкая явка, по данным ЦИК, зафиксирована на участке №371 (Советский район), где членом участковой избирательной комиссии является шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев (33,12%)», — говорится на страницах издания.

Председатель ЦИК РБ Илона Макаренко опровергла данную информацию, сообщив о том, что данные явки по конкретным УИКам начали поступать в региональный ЦИК совсем недавно.

«Мы никаких данным по УИКам не давали и не комментировали. Во-вторых, мы знаем, что в Советском районе Уфы есть и другие участки с традиционно низкой явкой, как и на 371-м», — прокомментировала Илона Макаренко.

В конце председатель ЦИК РБ добавила, что ведомство рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении издания «Коммерсант-Уфа», если опубликованная им информация окажется недостоверной.