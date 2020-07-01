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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила почти 90%

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Любин

В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила почти 90% Фото: Валерий Любин

По состоянию на 20 часов, на момент закрытия участков в Башкортостане проголосовало более 2,8 млн человек, что составило 89,78%. В Уфе эта цифра по данным на 19 часов 30 минут составила 85,5%, по городам – 85,9%, в сельских районах – 91,7 процента участников голосования.

Секретарь ЦИК Башкортостана Марина Долматова на брифинге отметила, что сейчас во всех участковых комиссиях ведется подсчет голосов.

Всего на телефонную «горячую линию» ЦИК РБ поступило более 800 звонков. Жители просили разъяснить порядок голосования, суть поправок в Конституцию РФ и интересовались местонахождением своего избирательного участка.

Азат Гиззатуллин
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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