В Башкирии явка на голосование по Конституции России на 18 часов составила 86,7%
В Башкирии явка на голосование по Конституции России на 18 часов составила 86,7% Фото: Олег Яровиков
По данным на 18 часов явка на голосование в Башкортостане по поправкам в Конституцию России составила 86,7%. В Уфе эта цифра составила 85,1%, в среднем по городам республики – 83, 7%, а в районах республики 88,6%. Заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов отметил, что по-прежнему лидирует Давлекановский район. Здесь на участки пришло 96% участников голосования.