Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Куюргазинском районе составила 90%
Фото: администрация Куюргазинского района
По уже сложившейся традиции самые активные участники голосования в Башкортостане – это сельские жители. Средний процент явки среди участников голосования проживающих в муниципальных районах по состоянию на 18 часов составил – 88,6%. Активно свою гражданскую позицию проявили жители Куюргазинского района. По данным на 18 часов здесь уже проголосовали почти 90% жителей, внесенных в списки.
«Процесс на избирательных участках организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований: выдают наборы с индивидуальными средствами защиты — маски, перчатки и ручки, на входе измеряют температуру бесконтактным термометром. Также сегодня в центре Ермолаево была организована сельскохозяйственная ярмарка», — написал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях.
По словам ветерана труда, жителя села Ермолаево Фанира Малбаева, голосование проходит очень дружно.
«Весь процесс организован очень грамотно, с соблюдением всех избирательных прав. Мои земляки сегодня очень активны и голосуют за будущее своих детей и внуков», — сказал Фанир Малбаев.