Фото: Валерий Шахов В Башкирии голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме - наблюдатели Фото: Валерий Шахов

Голосование в Башкирии по поправкам в Конституцию России проходит в штатном режиме. Об этом агентству «Башинформ» рассказала региональный координатор «Группы 32» Елена Белозерова.

«На всех участках, которые мы посетили, соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия: выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки. Если вдруг гражданин нарушит чью-то социальную дистанцию, ему об том любезно напомнят. Везде есть стрелочки входа и выхода, чтобы потоки людей не пересекались», — уточнила региональный координатор «Группы 32».

На некоторых участках фиксируются случаи карантина медработников , пожилых людей, семей с детьми. Для этого в регионе организовано голосование на дому, то есть члены УИКов выезжают с необходимыми атрибутами на дом. Граждане об этой услуге спрашивают и активно пользуются.

«Если говорить о нарушениях, то мы не заметили моменты, которые могут препятствовать выборному процессу. Пока все спокойно. Все председатели участковых избирательных комиссий находятся на своих местах», — прокомментировала Елена Белозерова.

Для наблюдателей на всех УИКах в Башкирии организованы отдльные зоны, чтобы они не контактировали с гражданами.

Ранее сообщалось, что в Башкирии явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила показатель выборов 2019 года.