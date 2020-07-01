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Сегодня наблюдается пик активности на избирательных участках Башкирии–Константин Толкачев

ПОЛИТИКА
Фото: Пресс-служба Госсобрания РБ

Сегодня наблюдается пик активности на избирательных участках Башкирии–Константин Толкачев Фото: Пресс-служба Госсобрания РБ

В Башкирии в 8 утра 1 июля открылись избирательные участки и в них наблюдается пик активности, сообщил председатель Госсобрания-Курултая республики. Константин Толкачев находится в рабочей поездке на севере региона, где уже побывал на УИКах в Бирском и Мишкинском районах. После спикер башкирского парламента отправится в Бураевский и Янаульский районы.

«Голосование организовано на высоком уровне, сделано все необходимое для обеспечения комфорта и безопасности избирателей, – прокомментировал Константин Толкачев. – На всех участках соблюдаются установленные профилактические нормы, проводятся дезинфекция контактных поверхностей, замер температуры тела всех посетителей, хорошо налажено обеспечение средствами индивидуальной защиты. Организация самого процесса голосования также отличается высоким уровнем».

Константин Толкачев констатировал, что явка в Башкирии уже высокая, так как голосование по поправкам в Конституцию РФ было организовано с 25 июня.

«Многие настраивались прийти на избирательные участки именно 1 июля, в дополнительный выходной день, который был объявлен Президентом датой общероссийского голосования. Поэтому именно сегодня наблюдается пик активности избирателей. Напомню также, что сегодня заключительный день голосования. Всех, кто по каким-либо причинам еще не успел принять участия в этом процессе, призываю не затягивать, прийти на участки и высказать свое мнение», — сказал председатель Госсобрания РБ.

Напомним, избирательные участки работают до 20.00.

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция, голосование, Константин Толкачев
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