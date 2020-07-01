Фото: Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ В Башкирии за нарушение масочного режима в системе транспорта составили 71 протокол Фото: Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ

Только за сутки в Башкирии составили семь протоколов на транспортников и дорожников за нарушение масочного режима. А за 189 рейдов, прошедших за два месяца, штраф выписали по 71 административному делу.

Нарушения чаще всего касались водителей и дорожных рабочих, которые не использовали в работе средства индивидуальной защиты, сообщили в региональном госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно указу главы Башкирии, за нарушение масочного режима штраф для должностных лиц назначается от 5 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное. Для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 200 тысяч рублей за повторное.