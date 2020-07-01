Башкирия вошла в Топ-3 самых грибных регионов страны
Башкирия вошла в Топ-3 самых грибных регионов страны Фото: ИА «Башинформ»
Белые грибы, маслята и опята — три самых популярных вида грибов, которые собирают любители тихой охоты в башкирских лесах. Республика, согласно опросу пользователей сервиса Tvil.ru, вошла в Топ-3 самых грибных регионов России, заняв второе место.
Полные лукошки набирают 40% посетителей лесов Карелии. За это региону досталось почетное первое место рейтинга. Тройку лидеров замыкает Ленинградская область, где с полной добычей домой возвращаются 12,5% опрошенных.
Также без даров леса не остаются жители Владимирской области (8,75%), Московской (6,25%), Свердловской (5%), Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Самарской области (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).
Аналитики туристического портала проводили опрос в социальных сетях.