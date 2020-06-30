Фейков по голосованию оказалось больше, чем по коронавирусу: FACT

Сообщество «Фейк : Факт» подготовило ролик о самых заметных скандалах последней недели, возникших в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию. Группа сделала подборку громких не подтвердившихся историй.

«В Уссурийске за нескольких избирателей уже проголосовали» — на самом деле видео было снято в 2019 году.

«В Твери избирательный участок №33 открыли прямо в автобусе» — показывают электробус, в Твери участка №33 нет, он в Бежецке, но в этом городе нет электробусов.

«Жители Москвы и Нижнего Новгорода могли проголосовать дважды» — если так попытаются сделать, система определит факт двойного голосования, урну с бюллетенями опечатают, а все голоса аннулируют. Против гражданина, попытавшегося проголосовать дважды, может быть возбуждено административное или уголовное дело.

«В Перми участок для голосования открыли прямо в багажнике автомобиля» — на этой машине члены комиссии объезжали людей, подавших заявку на голосование на дому.

«В Мордовии зафиксировали вброс бюллетеней» — женщина опускает в урну два бюллетеня, за себя и сестру-инвалида, которая не могла это сделать самостоятельно. Это разрешено законодательством.

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