Фото: Российская газета У башкирского координатора движения «Голос» обнаружилась задолженность на 200 тыс. руб. Фото: Российская газета

У башкирского координатора движения «Голос» обнаружилась задолженность на 200 тыс. руб.. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на пост сообщества «Комитет национальных интересов», разместившее в Facebook видеоролик, в котором по некоторым общественникам выкладывается частная информация: «А.Спиридонов — координатор в Ивановской области, уклоняется от уплаты задолженностей и кредитов. Д.Шадрин — координатор в Кировской области, задерживался за хулиганские действия. Р. Факиев — координатор движения в Башкортостане. Имеет задолженность, включая долги по кредитам, на сумму свыше 200 тыс. руб.».

Материал газеты посвящен информации о нарушении на голосовании, который называется фейком, созданным активистами «Голоса».

Межрегиональное общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии, сервисов «Карта нарушений» и «СМС-ЦИК», проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. Организация не относится к какой-либо партии и оценивает саму процедуру выборов — Википедия.