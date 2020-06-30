В Башкирии города и районы проводят Дни чистоты
Фото: МинЖКХ РБ
В Башкирии в рамках Года эстетики населенных пунктов города и района проводят еженедельные Дни чистоты. Как правило, работникам ЖКХ и сотрудникам администраций с уборкой помогают местные жители. Например, в Кушнаренково в очередной субботник решили скосить траву на улице Советской, а в селе Ахманово Бакалинского района провели акцию «Чистый берег». Сельчане, работники культуры и сельсовета уже не в первый раз прибрали прибрежную территорию пруда, и снова собрали целый грузовик мусора, оставленный приезжими отдыхающими, рассказали в МинЖХК.