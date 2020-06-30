Эрегли вилайета Конья в Турции и Белебеевский район Башкирии стали побратимами

Фото: предоставлено Каншаубием Мизиевым



Фото: предоставлено Каншаубием Мизиевым

В прошлом году Республику Башкортостан посетила делегация Ассоциации КОНСИАД, в которой состоят около 1200 производителей, коммерческих организаций Стамбула – выходцев из турецкого вилайета Конья. Во время приёма у главы республики Радия Хабирова была передана просьба одного из районов этой провинции – Эрегли, установить побратимские отношения с одним из районов Башкортостана. Был выбран Белебеевский район РБ и стороны прорабатывали текст договора, который с башкирской стороны консультировал Госкомитет по внешнеэкономическим связям РБ. Тогда подписать Соглашение помешала пандемия коронавируса и стороны приняли решение подписать его онлайн. Накануне в городе Эрегли вилайета Конья состоялось торжественное подписание с небольшим количеством участников из-за продолжающихся ограничений в связи с пандемией.

«Наш районный меджлис принял решение подписать данное Соглашение с целью развития двусторонних побратимских отношений с Белебеевским районом Башкортостана. После ослабления ситуации с пандемией мы намерены совместно развивать наши культурные и социальные отношения. Но при этом всё это мы должны подкрепить установлением прочных экономических связей. Уверен, нам есть что предложить друг другу. Я желаю, чтобы развитие этих отношений было во благо как нам, так и проживающим в Белебеевском районе башкирам, русским, татарам, чувашам и представителям других народов», — сказал мэр района Эрегли Хусейин Опрукчу перед подписанием Соглашения.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие специально приехавшие из Стамбула председатель Ассоциации КОНСИАД Кемаль Челик, экс-представитель Республики Башкортостан в Турции (в 2004-2012 годах), вице-президент турецкого акционерного общества «Неслишах» Каншаубий Мизиев, который оказывал содействие в подготовке Соглашения.