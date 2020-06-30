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Депутат о поправках в Конституцию: Это нормальный процесс государственного строительства

ПОЛИТИКА

Сегодня, 30 июня, депутат Государственной Думы России Рифат Шайхутдинов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ. Он проголосовал в городе Нефтекамске в избирательном участке №482.

«Думаю, что это нормальный процесс политического и государственного строительства нашей страны. Считаю, что стране необходима консенсусная Конституция, которая будет поддержана большинством граждан России. Это важно с точки зрения противостояния грядущему мировому кризису, непростой ситуации, в которую мы сейчас вступаем. В этом случае не должно быть нерешенных внутренних проблем. Также принятие поправок существенно с точки зрения согласия внутри страны в части того, как мы будем развивать Конституцию, на каких основаниях», — объяснил он свою позицию.

Депутат Госдумы также выразил уверенность, что результаты всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию в 2020 году превысят результаты голосования за принятие основного закона в 1993 году.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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