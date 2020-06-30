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Спецслужбы Башкирии нейтрализовали условных террористов и обезвредили взрывное устройство

ОБЩЕСТВО
Фото: УФСБ по РБ

Спецслужбы Башкирии нейтрализовали условных террористов и обезвредили взрывное устройство Фото: УФСБ по РБ

﻿Оперативный штаб в Башкирии провел учения по нейтрализации террористов, освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств на гидротехническом сооружении.

По легенде, 30 июня вооруженных люди напали на Павловский шлюз администрации Камского бассейна внутренних водных путей в Нуримановском районе. Условно, террористы захватили пункт управления гидроузлом и сотрудников предприятия.

«Службы экстренного реагирования и правопорядка на практике отработали мероприятия по эвакуации гражданского населения из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта», — сообщает Оперативный штаб в РБ.

Начальник республиканского УФСБ на части территории Нуримановского и Благовещенского районов ввел режим контртеррористической операции, а также принял решение провести боевое мероприятие силами спецназначения. В итоге «террористов» нейтрализовали, условных заложников освободили, а взрывные устройства обезвредили взрывотехники ФСБ и МВД.

Руководство оперштаба отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.

ИА «Башинформ»
Теги: УФСБ РБ, учения
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