Спецслужбы Башкирии нейтрализовали условных террористов и обезвредили взрывное устройство
Спецслужбы Башкирии нейтрализовали условных террористов и обезвредили взрывное устройство Фото: УФСБ по РБ
Оперативный штаб в Башкирии провел учения по нейтрализации террористов, освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств на гидротехническом сооружении.
По легенде, 30 июня вооруженных люди напали на Павловский шлюз администрации Камского бассейна внутренних водных путей в Нуримановском районе. Условно, террористы захватили пункт управления гидроузлом и сотрудников предприятия.
«Службы экстренного реагирования и правопорядка на практике отработали мероприятия по эвакуации гражданского населения из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта», — сообщает Оперативный штаб в РБ.
Начальник республиканского УФСБ на части территории Нуримановского и Благовещенского районов ввел режим контртеррористической операции, а также принял решение провести боевое мероприятие силами спецназначения. В итоге «террористов» нейтрализовали, условных заложников освободили, а взрывные устройства обезвредили взрывотехники ФСБ и МВД.
Руководство оперштаба отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.