Минтранс опроверг информацию о возобновлении авиарейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс опроверг информацию о возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля. Называть даты возобновления международного авиасообщения сейчас преждевременно, цитирует РИА Новости министра транспорта России Евгения Дитриха.
Ранее СМИ со ссылкой на главу Минтранса сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиарейсов с 15 июля.
«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению, — заявил министр. — Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно».
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