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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рустам Ишмухаметов: «Поправка Терешковой сведет на нет провокации запада»

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Рустам Ишмухаметов: «Поправка Терешковой сведет на нет провокации запада» Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Рустам Ишмухаметов прокомментировал предложенное изменение в статью 81 Конституции Российской Федерации. «Хотя вокруг так называемого обнуления сроков действующего главы государства с момента появления поправки Терешковой велось немало дискуссий, лично я вижу во всем этом исключительно положительную сторону, – сказал Рустам Ишмухаметов. – Возможность политического лидера россиян избраться еще дважды гарантирует стабильность развития страны. В нынешней непростой политической и экономической обстановке смена власти представляется крайне нежелательной, поскольку она может повлечь за собой изменение и того курса, по которому движется государство. Это не приведет ни к чему хорошему. Страну может начать «трясти», как это было после распада СССР. Вот тогда-то действительно произойдет обнуление всего того, что достигнуто за последние два десятка лет – прочной системы социальных гарантий, мощного сырьевого и промышленного комплекса, колоссального оборонного потенциала, всего того, что путем титанических усилий возрождалось чуть ли не с нуля после краха 90-х».

Вице-спикер парламента подчеркнул, что смена сильного политического лидера никогда еще не приносила благополучия населению России.

«И напротив, периоды нахождения таких лидеров у руля знаменовались стабильностью, всесторонним развитием государства, – сказал Рустам Ишмухаметов. – В последнее время политические и экономические элиты в нашей стране жили в ожидании преемника, который неизменно появился бы, если бы не поправка Терешковой. Кто-то готовился к политической борьбе, кто-то – к выводу капиталов за рубеж. С нетерпением ждали смены власти в России западные партнеры, чтобы, пользуясь политической сумятицей, разворовать наши национальные богатства, как это было с СССР в 91-м, как это было с Украиной после майдана. Поправка Терешковой в корне меняет ситуацию, дает возможность обеспечить стране благополучие на долгие годы. Такое решение должно гарантировать политическую стабильность, свести на нет провокации запада, успокоить бизнес внутри страны, привлечь в наши регионы зарубежных инвесторов, для которых нынешний Президент является гарантом стабильности России и надежности ведения здесь дел».

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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