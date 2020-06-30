Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 30 июня составило 5 361. За сутки COVID-19 в регионе заболели 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

Число больных в настоящее время, по информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, составляет 2 348 человек, выздоровело — 2 995.

В России за сутки выявлено 6 693 случаев нового коронавируса. Всего выявлено — 647 849 заболевших. За весь период в стране от коронавируса скончались 9 320 человек, 154 — за последние сутки.

За последние сутки в стране из больниц по выздоровлению выписано 9 220 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 412 650 человек.