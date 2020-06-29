В Старых Турбаслах при поддержке башкирских нефтяников открыли новый ФАП













В селе Старые Турбаслы при поддержке «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») построили современный фельдшерско-акушерский пункт. Этого события жители сёл Старые Турбаслы и Аркаул ждали давно, ФАП будет обслуживать более 2000 человек.

Жители смогут сдавать анализы, получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь, в том числе неотложную в области акушерства-гинекологии. По графику можно будет записываться и к узким специалистам. Все помещения медучреждения соответствуют требованиям безопасности и приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями.

ФАП в селе Старые Турбаслы, которое относится к Орджоникидзевскому району Уфы, считается подразделением 18-й городской больницы. Обычно жителям приходилось тратить почти час времени, чтобы добраться до врача. Сейчас получение медицинской помощи упростится в разы.

«Сооружение нового фельдшерско-акушерского пункта позволило сделать первичную медицинскую помощь гораздо более оперативной и доступной, что благоприятно отразится на здоровье людей окрестных сел», — говорит главный врач Городской клинической больницы №18 г. Уфы Жулдыбай Иржанов .

Рядом с ФАПом построили и дом для комфортного проживания фельдшера со своей семьей.

«Раньше здесь был старый ФАП, в аварийном состоянии. А сейчас созданы благоприятные условия для обслуживания населения. У нас есть прививочный кабинет, процедурный, кабинет приема врача и смотровая. По необходимости к нам приезжают узкие специалисты, а врач терапевт и педиатр – два раза в неделю», — рассказала фельдшер Гузель Маннапова.

Девушка родилась и выросла в Старых Турбаслах, после получения медицинского образования вернулась в родное село. Конечно, работать в комфортных условиях всегда приятнее. В доме при ФАП Гузель Маннанова будет жить со своей семьей.

Строительство и оснащение ФАПа на средства «Башнефти» стало возможным благодаря реализации Соглашения о сотрудничестве между Башкирией и НК «Роснефть».

В течение трех последних лет за счет благотворительных средств компании профинансированы 30 проектов по поддержке здравоохранения в 14 муниципальных образованиях республики. Перечислим наиболее крупные: поликлиника в Илишевском районе, реабилитационный центр для инвалидов в Татышлинском районе и муниципальная поликлиника в Уфе, реконструкция детских поликлиник в Ишимбайском районе и в Уфе.