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Депутат Госдумы о голосовании по поправкам в Конституцию РФ: «Это историческое событие»

ПОЛИТИКА

Депутат Государственной Думы России, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 27 июня.

«В руках молодежи наше будущее, поэтому для себя я решила, что буду голосовать 27 июня, во Всероссийский день молодёжи», — рассказала она корреспонденту агентства «Башинформ».

Она также обратила внимание, что впервые поддержка волонтеров и молодежи отмечена в Конституции.

«На мой взгляд, это очень важно, так же, как и поправки, касающиеся граждан с инвалидностью и пенсионеров. Целостность государственной границы, здравоохранение, семья и дети — все это наше общее настоящее и будущее. Поэтому я призываю жителей нашей республики воспользоваться свои правом и обязательно принять участие в этом историческом для нашей страны событии», — добавила депутат.

Общероссийское голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня — с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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