Поправки в Конституцию обезопасят страну от противоправных решений - Павел Качкаев

«Сходил на свой избирательный участок и проголосовал за те поправки, которые назрели вызовами и реалиями сегодняшнего дня. Конституция страны — это основной закон, он должен соответствовать всем тем требованиям, которые устанавливает наша жизнь сейчас», — рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» депутат Государственной Думы России Павел Качкаев.

По его словам, любые изменения федерального законодательства всегда проверяются на соответствие российской Конституции. «Допустим, поступит предложение об отмене каких-либо субсидий или льгот, естественно, они не должны быть приняты, так как это противоречит Конституции страны. И это основополагающие поправки, они должны обезопасить нашу страну и граждан от противоправных решений», — считает парламентарий.

Досрочное голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня — с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.