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«Иногда люди увлекаются»: участились происшествия с потерявшимися в лесу жителями Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Иногда люди увлекаются»: участились происшествия с потерявшимися в лесу жителями Башкирии Фото: Ксения Калинина

В Башкирии участились происшествия с потерявшимися в лесу гражданами. Это связано с сезоном сбора ягод и грибов. На оперативном совещании в правительстве РБ 29 июня председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что на прошедшей неделе в Систему-112 поступило девять сообщений о потерявшихся в лесах гражданах.

«По одному из них, а именно по 28-летнему мужчине, ушедшему в лес 24 июня, поисковые работы в Белорецком районе продолжаются до сих пор», — сказал руководитель ведомства, а также призвал жителей республики соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в том числе с учетом введенного особого противопожарного режима в лесном фонде.

Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов обратить внимание на эту ситуацию.

«Действительно, по дороге сейчас едешь — вдоль дороги машины стоят: в поле огромное количество людей ягоды собирают. Такая давняя, добрая традиция, но иногда люди увлекаются», — отметил глава республики.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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