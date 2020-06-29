Коронавирус в Башкирии: Сколько медиков заражены; что ускоряет распространение COVID-19

В Башкирии в общем числе инфицированных коронавирусом доля врачей и другого медперсонала составляет около 17 процентов.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Заболели еще 47 человек. На 28 июня в Башкирии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 5 267. За сутки COVID-19 в регионе заболели еще 47 человек, информировал «Башинформ». Накануне суточный прирост зараженных составил 49 человек. С начала эпидемии в регионе от ковид выздоровели 2 853 человека. Сейчас на лечении остаются 2 396 инфицированных, 683 из них — в стационарах, 1 713 переносят болезнь в легкой форме и поэтому находятся на амбулаторном лечении. Количество умерших от коронавируса в регионе осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Всего в стране заразились коронавирусом 634 437 человек, скончались — 9 073.

﻿Сколько медработников заражены коронавирусом. Ранее «Башинформ» передал, что COVID-19 выявлен у 858 медицинских работников Башкирии. Только за сутки с 25 по 26 июня диагноз «новая коронавирусная инфекция» был подтвержден у пяти медиков региона, сообщило издание «Коммерсант – Башкортостан» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора. В общем числе инфицированных доля врачей и другого медперсонала составляет в республике около 17 процентов.

Как ковид повлиял на отношение к медикам. 26 июня, в рамках праздничных мероприятий ко Дню медработника, глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что ситуация с коронавирусом изменила отношение общества к медикам. «Вызов, который пришёл к нам с коронавирусом, показал, что нам надо больше уделять внимание не только медицине, но и самим медикам, людям — врачам, фельдшерам, санитарам. Думаю, что нам есть над чем здесь поработать. Но то, что в обществе в лучшую сторону изменилось отношение к медикам — это факт», — констатировал Хабиров. Он также сообщил, что «большое количество медиков, работая в больницах, заболели сами. Это действительно очень благородная история, поэтому сегодня наши силы брошены на то, чтобы медики почувствовали, что они — самые лучшие, самые достойные люди», заявил глава региона.

«Зловещие щупальца» коронавируса. 28 июня стало известно, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для своего распространения в организме продолговатые отростки, похожие на щупальца. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии, сообщил «Башинформ» со ссылкой на ТАСС. «Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через образовавшийся туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет распространение инфекции», — цитирует издание слова профессора Невана Крогана. Обнаруженные отростки ученый назвал «зловещими щупальцами». Отмечается также, что в борьбе с вызываемым COVID-19 заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака. «Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты», — подытожил профессор.

О давке пациентов с признаками COVID-19. Тем временем в Уфе пациенты с подозрением на COVID-19 устроили давку рядом c кабинетом компьютерной томографии в городской больнице №13. Как рассказал «Башинформ» 28 июня, в очереди без соблюдения социальной дистанции толпились люди с симптомами заболевания, каждого из которых врачи направили на обследование. По поводу этой ситуации агентство обратилось за комментарием в Минздрав Башкирии. По данным ведомства, в тот день амбулаторным центром компьютерной томографии 13-й больницы (далее — АЦКТ) было проведено 109 исследований. «В указанный день в АЦКТ работали одновременно два рентген-лаборанта и две медицинские сестры, которые обеспечивали осмотр пациентов и проведение КТ с интервалом не более 10 минут. Уменьшить время проведения КТ менее 8 минут не представляется возможным из-за технологических особенностей самой процедуры. На видео пациенты покинули комнаты ожидания и вышли в коридор для формирования живой очереди. Недовольство граждан вызвал тот факт, что часть пациентов с тяжелой клинической картиной, доставленных скорой помощью, по жизненным показаниям принимались в первоочередном порядке», — пояснили в Минздраве. В таком режиме АЦКТ больницы №13 работает уже 3 месяца, и никаких нареканий от пациентов к его работе ранее не поступало, даже в те дни, когда число процедур КТ превышало 130, добавили в министерстве.

Справки об отсутствии COVID-19 не нужны. 27 июня стало известно, что Роспотребнадзор изменил рекомендации по работе санаториев во время пандемии коронавируса. ﻿Вместо справки теперь отдыхающие должны предъявить документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, выданный медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда.﻿ Также разрешается заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Маски в санаториях теперь нужно носить только в закрытых помещениях, где есть люди. Кроме того, разрешается проводить групповые процедуры, но с соблюдением безопасной дистанции, информировал «Башинформ», напомнив также, что в Башкирии санатории откроются 29 июня.