Уфа готовится к открытию нового свето-музыкального фонтана «Танцующие журавли»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

В Уфе полным ходом идет подготовка к открытию нового свето-музыкального фонтана «Танцующие журавли» в сквере «Дубки». Специалисты ведут пусконаладочные работы: регулируют все оборудование, проверяют его работу во всех режимах. Все это выполняется перед запуском фонтана.

Фотограф «Башинформа» посетил сквер и сделал живописные снимки. На них видно, что специальную пешеходную зону уже облюбовали детишки – они с радостью бегали под струями воды. Фонтан, во главе которого разместилась отреставрированная скульптура «Танцующих журавлей», получился ярким и динамичным.

В «Дубках», в районе ГДК, также разместились спортивная и детская игровые площадки. Для безопасности отдыхающих сквер оборудован системой видеонаблюдения.

Как сообщил сегодня мэр города Ульфат Мустафин на проектном семинаре, который проходил в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», открытие фонтана запланировано на 30 июня.