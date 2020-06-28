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В онкодиспансере Башкирии появился новый ультразвуковой аспиратор-деструктор

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Минздрава РБ

В онкодиспансере Башкирии появился новый ультразвуковой аспиратор-деструктор Фото: сайт Минздрава РБ

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Минздрава Башкирии появился аспиратор-деструктор ультразвуковой CUSA NXT. Аппарат приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Прибор относится к числу обязательных аппаратов, используемых в онкологической хирургической практике. Под ультразвуковой аспирацией-диссекцией понимают разрушение ткани, богатой жидкостью (паренхиматозная ткань) и её удаление при помощи отсоса, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Благодаря этому прибору операции проводятся с минимальной потерей крови, с минимальным повреждением здоровой ткани органа».

Кроме того, для отведения тепловыделения, сопровождающего рабочий процесс, действует встроенная система водяного охлаждения. Врачи-онкологи отмечают, что это позволит работать длительное время без опасения обжечься или нанести повреждения пациенту. Наличие ультразвукового аспиратора-деструктора позволит существенно повысить качество хирургического лечения пациентов онкодиспансера.

ИА «Башинформ»
Теги: нацпроекты, здравоохранение, Минздрав РБ
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