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Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации по выбору клубники

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации по выбору клубники Фото: Олег Яровиков

Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии дали рекомендации по выбору вкусной клубники.

Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

— Ягоды сухие, без признаков гниения.

— Цвет однородный, насыщенный.

— Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания.

— Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

— Аромат насыщенный, ягодный.

Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:

— Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.

— Отсутствует аромат

— Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался).

— Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо- отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно).

— Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если в планах сохранить клубнику на длительный срок, ее следует заморозить в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.

Как правильно мыть клубнику

В Роспотребнадзоре подчеркивают, очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. В противном случае можно заразиться кишечными и паразитарными инфекциями.

Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается, отмечают специалисты ведомства. Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель. Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. Промойте ягоды под струей чистой проточной воды. Подождите минуту, пока стечет вода. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике. Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Клубника не рекомендуется

Клубнику не рекомендуют есть людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни, так как комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику. Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор РБ, клубника
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