Фото: Олег Яровиков В уфимском парке Лесоводов важно сохранить гармонию природы и посетителей - эксперт Фото: Олег Яровиков

В Лесопарке имени Лесоводов Башкирии будущими изменениями важно не нарушить баланс лесной территории, а также важно правильно «развести потоки». Об этом 28 июня на проектном семинаре, посвященном будущему парка, сказал основатель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

«Лесопарк имени Лесоводов Башкирии – уникальное место для Башкирии, для Уфы и, конечно, должно быть сохранено, сохранено именно в гармонии между природой, посетителями, жителями района и приезжающими из других районов гражданами. Мне кажется, самое главное здесь – это баланс. Баланс лесной территории: это место ни в коем случае не должно быть парком культуры и отдыха, это должна быть лесная территория, где можно спрятаться от городского шума, темпа жизни. В лесопарке должно быть удобно людям любого возраста», — отметил Сергей Капков.

По словам эксперта, на территории лепосопарка важно правильно развести потоки. Должна быть некая партерная часть, где люди могут наслаждаться природой, играть в футбол, и тихая часть, где люди могут уединиться, или же вообще нет людей, где природа живет по своим законам, где животным мир не будет чувствовать себя обделенным в шуме большого мегаполиса.

«Сейчас наша задача — постараться придумать все, что нужно для этого парка, потом, через сито обсуждений, дискуссий свести это в один документ, а затем опять встретиться и аргументировать каждую позицию, — подытожил Серей Капков. – Важно изменениями не нарушить баланс и то отношение к территории, которое есть у жителей города, фактически каждые выходные приходящих сюда».

Как сообщало агентство «Башинформ», результаты проектного семинара озвучат на круглом столе 30 июня в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии».