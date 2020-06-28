МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра
МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 29 июня местами по региону ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем 15-20.
На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается дымка с видимостью в 1-2 км.
По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.