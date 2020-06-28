МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра

В Башкирии в 2020 году пациентов с мышиной лихорадкой стало больше в 1,2 раза

В Башкирии за январь-май 2020 года зарегистрировано 165 случаев геморрагической лихорадки, показатель заболеваемости составил 4,0 на 100 тысяч населения.