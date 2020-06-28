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МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 29 июня местами по региону ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем 15-20.

На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается дымка с видимостью в 1-2 км.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, предупреждение
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