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«Замечания делать страшно, камнями закидают»: в Башкирии дети пытались сломать арт-объект

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

«Замечания делать страшно, камнями закидают»: в Башкирии дети пытались сломать арт-объект Фото: соцсети

В Ишимбае местный житель возмутился поступком школьников, которые ломали арт-объект с названием города. По словам очевидца, который запечатлел факт вандализма на фото и выложил его в соцсети, дети забрались на буквы и стали их бить ногами.

«Чьи? Орут матом, прыгают, пинают со словами: «Сильней ломай!». Замечания делать страшно, камнями закидают. Рядом взрослые: непонятно их родители или нет. Чуть дальше другие ломают фонарные столбы, выкрикивая: «Они не железные, я ногой согну», — написал возмущенный автор снимка.

Местный житель также отметил, что нет смысла жаловаться, что здесь не косят траву, когда люди все равно все испортят. Кроме того, наблюдательный очевидец припомнил еще один случай вандализма в Ишимбае: «На днях в одном из дворов матери с детьми пытались оторвать резиновое покрытие с площадки, чтобы постелить его у скамейки под ноги».

Интернет-пользователи посоветовали автору снимка в следующий раз все снимать на видео и обращаться в полицию, чтобы хотя бы родителей штрафовали за выходки их отпрысков.

ИА «Башинформ»
Теги: вандализм
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