Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 77.54

28 июня Воскресенье

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
27.06.20: всего с COVID-19 - 5220 (за сутки 49), выздоровели - 2843, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 831, за сутки - 132.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии наблюдатели следят за сохранностью бюллетеней после окончания голосования

ОБЩЕСТВО
Фото: ОП РБ

В Башкирии наблюдатели следят за сохранностью бюллетеней после окончания голосования Фото: ОП РБ

В Башкортостане идет досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Общественные наблюдатели следят за тем, как упаковывают и хранят использованные бюллетени после голосования, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Участковый избирком обязательно пломбируют кейсы перед началом голосования – используют по две пластиковых пломбы. В конце дня члены УИК в присутствии общественных наблюдателей собираются в помещении участка, чтобы срезать пломбы и переложить бюллетени из кейса в сейф-пакет. При этом каждый из них в масках и перчатках.

После того, как бюллетени переложили в сейф-пакет, его опечатывают: снимают клейкую ленту, заклеивают, затем приклеивают листок бумаги с печатью УИК и подписью его председателя и сверху заклеивают полоской скотча. В специальный карман на сейф-пакете кладут заверенный бланк с числом участников голосования. С лицевой стороны надписывают актуальную дату. Если кто-то попытается вскрыть пакет, результаты будут хорошо видны.

Каждый такой пакет имеет уникальный порядковый номер.

Досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ завершится 30 июня. 1 июля состоится день общероссийского голосования по изменениям в основной закон.

ИА «Башинформ»
Теги: ОП РБ, Конституция РФ, голосование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Пришел устраиваться на работу»: в мэрии Магнитогорска скончался уроженец Башкирии
В мэрии Магнитогорска скончался 32-летний уроженец Межгорья Евгений Терещенко. Мужчина пришел в администрацию, чтобы отдать документы для участия в конку
В Башкирии в 2020 году пациентов с мышиной лихорадкой стало больше в 1,2 раза
В Башкирии за январь-май 2020 года зарегистрировано 165 случаев геморрагической лихорадки, показатель заболеваемости составил 4,0 на 100 тысяч населения.
Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев
В Роспотребнадзоре изменили рекомендации по работе санаториев во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте вед
В Башкирии две деревни не поделили реку
﻿В Башкирии две деревни не поделили реку. Жители деревни Абзелилово и жители деревни Тупаково жалуются на обмеление реки Могак в Абзелиловском районе. ﻿О
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть