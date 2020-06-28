Фото: ОП РБ В Башкирии наблюдатели следят за сохранностью бюллетеней после окончания голосования Фото: ОП РБ

В Башкортостане идет досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Общественные наблюдатели следят за тем, как упаковывают и хранят использованные бюллетени после голосования, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Участковый избирком обязательно пломбируют кейсы перед началом голосования – используют по две пластиковых пломбы. В конце дня члены УИК в присутствии общественных наблюдателей собираются в помещении участка, чтобы срезать пломбы и переложить бюллетени из кейса в сейф-пакет. При этом каждый из них в масках и перчатках.

После того, как бюллетени переложили в сейф-пакет, его опечатывают: снимают клейкую ленту, заклеивают, затем приклеивают листок бумаги с печатью УИК и подписью его председателя и сверху заклеивают полоской скотча. В специальный карман на сейф-пакете кладут заверенный бланк с числом участников голосования. С лицевой стороны надписывают актуальную дату. Если кто-то попытается вскрыть пакет, результаты будут хорошо видны.

Каждый такой пакет имеет уникальный порядковый номер.

Досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ завершится 30 июня. 1 июля состоится день общероссийского голосования по изменениям в основной закон.