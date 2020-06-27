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В День молодёжи руководитель Молодежного парламента поблагодарил главу за помощь

ПОЛИТИКА

В День молодёжи первый руководитель Молодежного парламента республики Руслан Гизатуллин поблагодарил главу республики Радия Хабирова за помощь в ее создании﻿.

«Значительная часть моей жизни была посвящена молодёжной политике — председатель профкома студентов и аспирантов агарного университета, руководитель «Молодой гвардии», председатель Молодёжной общественной палаты при Госсобрании республики, заместитель министра по молодежной политики и спорту республики. Это время – время борьбы и созидания, я вспоминаю с большой теплотой и любовью. Вспоминаю ребят, с которыми вместе работали и с нуля создавали крупнейшую молодежную политическую организацию республики, а потом, набравшись опыта, молодёжный парламент республики, и с которыми мы до сих пор дружим. Кстати, в создании Молодежного парламента неоценимую помощь нам оказал Радий Фаритович Хабиров, на тот момент руководитель Администрации президента Республики Башкортостан, к которому мы обратились за поддержкой, за что я ему до сих пор очень благодарен. Благодаря молодежной политике мы получили не только неоценимый опыт, общение с очень интересными людьми, такими как Владислав Юрьевич Сурков, но и открыли себе дорогу в будущее. Поэтому всех молодых людей я призываю быть активными, смелыми и не верить тем, кто говорит, что у простых ребят нет будущего», — обратился Руслан Гизатуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: День молодежи
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